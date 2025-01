Collectes de sang Héma-Québec à Rivière-du-Loup

Héma-Québec tiendra trois collectes de sang à Rivière-du-Loup, soit les 20, 21 et 22 janvier. L’organisation souhaite encourager la population à participer alors qu’il reste de nombreuses places à combler.

Les gens qui souhaitent donner du sang sont invités à prendre un rendez-vous en téléphonant au 1 800 343-7264 ou en se rendant sur hemaquebec.ca.

Une première collecte de sang se déroulera le lundi 20 janvier, et une deuxième, le mardi 21 janvier, de 13 h 30 à 20 h 30, à l’Hôtel Universel situé au 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. L’objectif de donneurs est de 200 personnes par jour. Environ 75 places sont à combler.

Une collecte est également prévue à l’École secondaire de Rivière-du-Loup située au 320, rue Saint-Pierre, le mercredi 22 janvier, de 13 h à 20 h. L’objectif de donneurs est de 100 personnes. Encore 40 places sont à combler.

Un don de sang peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, des délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme. Il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et s’assurer de bien manger avant de se présenter à la collecte.

Pour consulter l’horaire des collectes et prendre rendez-vous, c’est ici.

Rappelons que plusieurs collectes mobiles se tiennent chaque semaine partout à travers le Québec, sans oublier les centres GLOBULE et PLASMAVIE, où il est possible de prendre rendez-vous à tout moment. C’est le temps de retrousser la manche et de sauver des vies!