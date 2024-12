Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup célèbrent leurs 40 ans

L’année 2024 représente le 40e anniversaire d’existence des Vieux Loups de Rivière-du-Loup, un club social à but non lucratif dédié aux sports et à la charité. Pour cette occasion, l’organisation dévoile les projets sélectionnés dans le cadre de son programme de projets structurants 40 ans, 40 000 $ pour la communauté de Rivière-du-Loup qui avait été lancé en avril 2024.

Il s’agit de la production d’un livre présentant les 50 ans d’histoire du Tournoi Peewee Neige par Gaston Pelletier, l’acquisition d’équipement d’optimisation de cuisine par le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup, l’acquisition d’équipements pour le développement du hockey féminin par les Sphynx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, l’acquisition d’équipement d’haltérophilie par le programme de sports-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Parmi les autres projets retenus, on retrouve l’acquisition d’un lance-balles de tennis par le Club de tennis de Rivière-du-Loup, l’achat d’instruments de musique par la Fondation louperivienne, l’acquisition et l’installation d’un chapiteau par la Manne rouge, l’achat de matériel pour l’organisation d’activités de soccer par le club le Mondial de Rivière-du-Loup, le renouvellement des équipements de Génies en herbe par les Sphynx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et le remplacement d’équipements du service de psychiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

Le conseil d’administration et tous les membres des Vieux Loups désirent féliciter tous les organismes participants. Par la même occasion, le comité de direction désire également inviter tous les membres actifs et les anciens membres des Vieux Loups à venir célébrer le 40e anniversaire en mars 2025. Cet événement retrouvailles permettra de mettre en valeur la contribution des membres des Vieux Loups et de souligner les réalisations tangibles dans la communauté.