Lumières et couleurs au parc des Chutes de Rivière-du-Loup 

Les citoyennes et citoyens qui profiteront de la fin de journée pour bonifier leur marche d’une petite virée au parc des Chutes de Rivière-du-Loup auront désormais droit à un grand éclat de lumières sur leur chemin. La paroi rocheuse du site sera illuminée de façon permanente à compter de la tombée du jour, offrant un spectacle peu commun.

Malgré une faible pluie en fin d’après-midi, plusieurs dizaines de personnes – petits et grands – se sont réunies au pied de la chute afin d’assister à sa toute première illumination, ce mercredi 18 décembre. Une présentation multicolore qui se veut un legs du 350e anniversaire de la seigneurie de Rivière-du-Loup.

Pour l’occasion, les projections animées ont été raccourcies de quelques minutes afin de permettre aux visiteurs d’en voir les éléments centraux. La séquence quotidienne et permanente durera environ 30 minutes et tournera en boucle jusqu’à la fermeture du parc à 23 heures, rappelant les trois légendes associées au nom de la ville et de la rivière.

Rencontré au cœur des festivités, animées par des feux de joie, des boissons chaudes et des chants de Noël de la chorale de l’École de musique Alain-Caron, le maire Bastille s’est réjoui du résultat. C’était la toute première fois qu’il voyait le produit final.

«Plusieurs photos ont circulé au cours des derniers jours, mais je ne voulais pas venir. Je voulais mon garder mon cœur d’enfant et le découvrir en même temps des citoyens», a partagé Mario Bastille.

«La chute, c’est un attrait important à Rivière-du-Loup, mais [cette illumination] c’est aussi un cadeau qu’on voulait donner aux citoyens. La vie n’est pas toujours le fun, parfois le temps est morose, alors c’est une façon d’amener un peu de gaieté. Nous sommes contents du résultat», a-t-il confié.

«Ç’a pris plus de temps que prévu, mais le résultat en vaut la peine.»

Réalisé en collaboration avec une entreprise de la région de Québec, le concept a l’objectif avoué de mettre en valeur ce joyau naturel situé au cœur du centre-ville louperivois, et non d’offrir un spectacle à grand déploiement semblable à Foresta Lumina.

Selon la Ville de Rivière-du-Loup, les projections révéleront des détails différents selon l’endroit d’où on les regardera. Les gens sont donc invités à se déplacer pour en apprécier tous les points de vue, en fonction des concepts et des ambiances lumineuses.

Le projet a nécessité des investissements d’environ 500 000 $.

D'autres détails à venir ...