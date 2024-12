Stationnement de nuit en hiver : les citoyens devront s’assurer si c’est permis 

Les élus de la Ville de Rivière-du-Loup s’apprêtent à adopter un nouveau changement à la règlementation sur le stationnement de nuit dans la rue en période hivernale. Une démarche juridique qui n’entrainera pratiquement aucun changement pour les citoyens louperivois.

Dans les faits, entre le 15 novembre au 15 avril, il sera dorénavant interdit de stationner son véhicule en bordure de la voie publique la nuit…sauf si aucune opération de déneigement n’est en vigueur. Ce sera donc aux automobilistes de s’assurer qu’il est ainsi possible de se stationner légalement et en toute sécurité.

Dans les deux dernières années, le stationnement était autorisé en tout temps, à moins qu’une opération soit en vigueur. Une petite nuance, mais qui devait tout de même être apportée, selon l’administration municipale.

«L’ancien règlement permettait le stationnement de nuit à Rivière-du-Loup, sauf s’il y avait une opération de déneigement. Les gens avaient la responsabilité de s’informer. On s’est aperçus que certains s’informaient, d’autres non et qu’ils allaient même jusqu’à contester leur contravention […] Maintenant, on vient mettre la responsabilité aux citoyens et aux conducteurs», a résumé le maire Mario Bastille.

La Ville de Rivière-du-Loup explique aussi qu’il s’agit d’un changement «purement administratif» dont l’objectif est de s’arrimer à la jurisprudence. Cette modification viendra également «renforcer la position de la cour municipale lorsqu’un constat d’infraction est contesté», a soutenu Pascal Tremblay, directeur des communications à la Ville de Rivière-du-Loup.

La nouvelle mouture du règlement devrait être adoptée lors de la prochaine séance du conseil municipal, le lundi 16 décembre.

Les citoyens louperivois peuvent s’informer sur les travaux de déneigement en vigueur en consultant la page d’accueil du site web de la Ville de Rivière-du-Loup ou en appelant au 418 867-6717 à compter de 18 h chaque soir. Un système d’alerte par courriel a également été mis en place à travers le Portail citoyen (disponible au VilleRDL.ca).

*Notons que dans une précédente version de ce texte, le maire Mario Bastille soutenait qu’un nombre important de constats d’infraction avaient été contestés, ce qui n’est pas le cas. Selon la Ville, 238 constats ont été émis l’hiver dernier, ce qui représente une baisse de 42 % par rapport à l’hiver précédent. Sur ce nombre, un seul a été contesté et le contrevenant n’était pas résident de Rivière-du-Loup.