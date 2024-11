Pour un bon équilibre études-travail

La Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent lance une campagne de sensibilisation qui invite les adultes présents dans l’entourage des jeunes à les encourager dans un bon équilibre études-travail. Sur le thème «J’ai trouvé mon équilibre», l’initiative propose des gestes simples pour aider les étudiantes et étudiants à garder le cap sur leur réussite éducative, leur épanouissement à l’école et dans la société.

«J’ai trouvé mon équilibre» s’inspire des réalités vécues par des jeunes de la région qui ont pris part à différents concours et projets de la Démarche COSMOSS en conciliation études-travail. S’adressant notamment aux parents et aux organisations qui embauchent des jeunes, cette campagne propose des moyens pour préserver un juste équilibre études-travail, par exemple :

Réduire l'horaire de travail durant les périodes d'examens

Travailler uniquement une fin de semaine sur deux

Offrir un soutien à la gestion du temps entre le travail, les études et les loisirs

Montrer un intérêt pour les études

Surveiller les signes de stress et s'assurer que les échéances scolaires sont respectées.

D’autres conseils et des suggestions d’outils pour aller plus loin sur le sujet sont accessibles à cosmoss.qc.ca/j'ai-trouve-mon-equilibre-études-travail.

Une invitation à soutenir les jeunes dans l’atteinte d’un équilibre

Les actions de COSMOSS en matière de conciliation études-travail (CET) s’appuient sur l’importance de la réussite éducative et la santé des jeunes, dans un contexte où un nombre grandissant intègrent le marché du travail de plus en plus tôt. Si occuper un emploi peut être enrichissant, la situation peut aussi fragiliser le parcours scolaire, notamment chez les élèves ayant des défis d’apprentissage.

La littérature scientifique permet par ailleurs d’établir qu’au-delà de 15 heures de travail par semaine, les risques de démotivation scolaire augmentent. Le soutien d'adultes significatifs dans l'entourage des jeunes joue ainsi un rôle déterminant pour atteindre un équilibre qui sera bénéfique tout au long de la vie.

FAITS SAILLANTS