Les Pumas défendent leur titre au Défi RSEQ de Victoriaville

Décidément, les Pumas du Fleuve-et-des-Lacs apprécient beaucoup le Défi-RSEQ, un tournoi provincial réunissant 24 équipes provenant d’un peu partout au Québec. L’équipe M18 de l’École secondaire de Cabano a remporté les grands honneurs de l’événement pour une deuxième année consécutive, le 3 novembre, dans la région de Victoriaville.

Les représentants du Témiscouata ont ainsi été couronnés champions de la division 2, à la suite d’une victoire de 4 à 3 en fusillade contre les joueurs de l’École secondaire La Ruche de Magog, en finale.

Lors de ce match sans lendemain, l’attaquant Xavier Thibault a brillé. Il a terminé la rencontre avec un tour du chapeau, en plus d’un but en tirs de barrage. Le gardien Louis-Philippe Laberge a aussi été solide devant ses filets.

Malgré deux défaites en début de tournoi, la troupe de l’entraineur-chef Langis Plourde a su se relever et a remporté quatre victoires consécutives pour ainsi conserver son titre de championne acquis en novembre 2023.

Cette victoire offrira une dose de motivation supplémentaire pour les Pumas en vue du reste de la saison. Après 10 matchs, jusqu’ici, les Pumas du Fleuve-et-des-Lacs comptent 7 victoires et 3 revers, une fiche qui leur confère le troisième rang provisoire de la section LHPS (RSEQ, M18 D2). Leurs adversaires de La Ruche, eux, n’avaient subi qu’un seul revers en 10 matchs. Ils trônent au sommet de la section Centre.

Sur une note personnelle, Xavier Thibault est actuellement le meilleur pointeur au Québec dans sa catégorie. Il compte 13 buts et 10 passes pour 23 points en seulement 10 matchs.

L’équipe des Pumas du Fleuve-et-des-Lacs 2024 est composée de Louis-Philippe Laberge, Élie Caron, Nicolas Dubé, Émile Beaulieu, Kristopher Lagacé, Nathan Dubé, Philippe Madgin, Louis, Thomas Cloutier, Bastien Bérubé, Justin Lebel, Xavier Thibault, Justin Robitaille, Gabriel Bélanger, Benjamin Desrosiers-Dubé, Félix Briand et Théo Langlais.

Langis Plourde, Sébastien Madgin, Guy Robitaille, Francis Bélanger et Maxime Émond (gardiens) forment l’équipe d’entraineurs.

Notons que les défis de hockey scolaire sont des évènements se déroulant sur quatre jours et regroupant les équipes de plusieurs sections d’une même division du RSEQ. Il s’agit d’une opportunité pour les équipes de côtoyer des adversaires de régions plus éloignées lors d’un même évènement et de vivre une expérience de tournoi au sein de leur ligue.