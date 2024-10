Début de construction imminent pour le CPE de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Les travaux de construction du nouveau CPE Raconte-moi un moulin de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, qui compte 21 places, débuteront au début du mois de novembre. Le 9 octobre, le ministère de la Famille a donné son autorisation officielle pour démarrer le chantier.

L’enveloppe budgétaire complète pour ce projet est de 1,9 M$, ce qui comprend l’aménagement de la cour extérieure, le contrat conclu avec AGM Construction et le mobilier. Selon la directrice du CPE des Cantons, France Laflamme, l’objectif de l’entrepreneur est de construire la coquille du bâtiment avant les Fêtes. La livraison est prévue à la mi-juin 2025. Les enfants sont présentement accueillis dans un CPE temporaire qui a été aménagé dans la salle l’Horizon, depuis le 3 avril 2023.

Le nouveau CPE de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup sera située sur la rue Arthur-Morin, un nouveau développement résidentiel de 10 terrains. «On espère que ça va donner le gout aux gens de s’établir à proximité et d’acheter les terrains», souligne la mairesse de Saint-Hubert, Josée Ouellet. Un tout premier terrain sur cette rue devrait être vendu au cours des prochains jours.

Par ailleurs, dès que les enfants et les éducatrices déménageront dans la nouvelle construction, il faudra que la salle l’Horizon soit remise en fonction et réaménagée. La Municipalité en profitera pour adresser une demande de financement au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM). «Il y aura des cloisons à démolir, le plancher à rénover. Il faudra refaire la peinture, réaménager la scène, changer les rideaux et les fenêtres et sécuriser le jubé en haut pour remettre la salle en bon état», énumère la mairesse Josée Ouellet. Elle estime que les citoyens pourront retrouver leur salle en 2026.

Le projet de CPE à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a été déposé dans le cadre de l’appel de projets en continu du ministère de la Famille de 2021. Le nom «Raconte-moi un moulin» est une référence au secteur des anciens moulins (à scie et à farine) dans la municipalité, et un clin d’œil au conte du Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.