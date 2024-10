Pohénégamook développe sa montagne

La Ville de Pohénégamook s’est mise en action afin de développer son offre touristique quatre saisons et de dynamiser le tour de son lac. Elle se concentre présentement sur la première phase de son projet «Pohénégamook en montagne». Il mettra en valeur le secteur laissé inoccupé après la fin de Pohénégamook santé plein air 2.0.

Le projet a été initié par un citoyen et ancien homme d’affaires, André Boucher, et présenté à la Ville en 2023. Selon l’agente en développement économique, Danielle Bard, il était désireux de combler le vide laissé par la fermeture de Pohénégamook santé plein air 2.0 qui a passablement réduit l’offre d’activités extérieures sur le territoire. La Ville a immédiatement embarqué dans le projet et y travaille depuis l’automne 2023.

La MRC de Témiscouata, le plus grand contributeur dans cette phase, a accordé une subvention de 100 000 $ à Pohénégamook grâce à son fonds de vitalisation. Au total, les investissements nécessaires tournent autour des centaines de milliers de dollars.

Ces sommes permettront la conception et l’aménagement d'un minimum de quatre corridors en sous-bois de ski hors-piste, une activité de descente qui se pratique de façon autonome sans remontée mécanique. D’après l’agente de développement, il s’agit d’un sport assez niché qui connait une croissance en popularité dans les dernières années. Elle croit que plusieurs skieurs alpins pourraient avoir le gout de s’y convertir pour le pratiquer à proximité de chez eux.

Les travaux de débroussaillage ont débuté le 21 octobre et dureront quelques jours. «C’est réalisé dans une optique de développement durable, de respect de la nature et les espèces qui sont là», assure Mme Bard. Elle espère une ouverture des pistes en janvier, si Dame Nature le permet.

Quatre sentiers de vélo de montagne ont aussi été réalisés en juin, mais ne sont pas encore ouverts à la population. Ils seront signalisés pour le printemps ou le début de l’été 2025. Les anciens sentiers pédestres de la base de plein air seront aussi nettoyés et remis à niveau pour la fin du printemps 2025.

Par l’aménagement d’une «quantité suffisante» de sentiers, la Ville désire susciter l’intérêt de la population, mais aussi des touristes, dans ce secteur. Elle prévoit, par la suite, développer des phases subséquentes.

Avec «Pohénégamook en montagne», la Ville souhaite favoriser sa population à bouger et à avoir de saines habitudes de vie, en plus d’attirer des touristes. «Le développement de ce site ne vise pas à être concurrent à d’autres, mais bien d’être en synergie afin de créer un réseau de sites de pratiques», assure Danielle Bard.

«On est chanceux, on a des entrepreneurs engagés dans le projet, ça nous permet de développer plus», se réjouit l’agente de développement. Des bénévoles ont aussi offert de leur temps. De plus, la Ville a collaboré avec Michel Cadrin propriétaire des lots adjacents au projet «Pohénégamook en montagne», afin de faciliter l’accès et le stationnement des futurs visiteurs.

La Ville a reçu l’appui de la Fédération québécoise de montagne et d’escalade. Pour le ski hors-piste et le vélo, les usagers devront se munir d’une passe annuelle ou journalière. Les montants permettront l’entretien du site. Pour les sentiers de randonnée, elle désirent qu'ils soient accessibles à tous gratuitement.