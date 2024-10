Squatec inaugure le parc intergénérationnel Charles-Arsenault

La Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec a officiellement présenté son nouveau parc générationnel à sa population ce 11 octobre. L’espace qui réunira la communauté a été nommé à la mémoire du docteur Charles Arsenault. L’endroit à peine inauguré, deux de ses arrière-petits-enfants s’amusaient déjà dans les modules de jeux pour enfants.

Les citoyens de tous âges pourront trouver leur compte dans ce nouveau parc situé au 112, rue Saint-Joseph, soit tout juste à côté de l’église. On y retrouve des jeux de fer et de pétanque, une station d’exercices, un grand module de jeux pour enfants, des balançoires, des bancs, des chaises longues et des tables de pique-nique. Le marché public y a aussi été intégré, ce qui rendra l’endroit encore plus vivant, croit le maire, Bruno Malenfant.

Des investissements de 350 000 $, dont 100 000 $ du gouvernement du Québec et 100 000 $ de la MRC du Témiscouata ont été nécessaires à la réalisation du projet. Ce dernier, né en 2014, à la suite du lancement de la nouvelle politique familiale de la Municipalité et d’une consultation publique menée en 2020.

Les travaux ont été amorcés en 2023 et se sont terminés il y a quelques semaines. La majorité d’entre eux (98%) ont été effectués par les employés municipaux. Il s’agit d’une grande fierté pour le maire. «Ça n’a pas été facile, il y a eu plusieurs embûches […], mais monter le parc de A à Z, faire toute l’installation, je leur lève mon chapeau», souligne M. Malenfant.

CHARLES ARSENAULT

Le docteur Charles Arsenault, originaire de Saint-Charles-de-Caplan en Gaspésie s’est établi à Squatec après avoir obtenu son diplôme de médecine à l’Université Laval. Il a été actif à partir des années 60, alors que la Municipalité comptait environ 2 500 habitants. Il accueillait, chez lui, ses patients afin de leur prodiguer des soins. Il répondait aux appels jour et nuit. Au cours de sa carrière, il a procédé à plus de 5 000 accouchements.

«Charles Arsenault a été un médecin qui a marqué l’histoire de Squatec par les accouchements qu’il a réalisés, et toutes les autres actions qu’il a faites», a mentionné le maire. En plus de son travail, le docteur était aussi dévoué autant dans le milieu sportif qu’évènementiel.

Sa famille, présente à l’inauguration, a été très touchée de l’honneur porté envers lui. «D’avoir un parc intergénérationnel avec des gens de tous les âges qui vont venir faire des pique-niques, qui vont rire, des enfants qui vont avoir du plaisir et s’amuser, c’est la meilleure chose qui pouvait être faite pour honorer sa mémoire», partage sa fille Anne Perron-Arsenault.

Elle est assurée que son père aurait été très heureux de ce parc et y aurait invité des amis, aurait essayé tous les modules et les jeux.

«La population de Squatec faisait partie intégrante de notre famille. […] Les portes étaient toujours débarrées chez nous pour eux», confie-t-elle. Maintenant, elle souhaite que la communauté en profite de ce lieu, s’y rassemble et le rende vivant.