Des verrous de pontet distribués gratuitement au KRTB

Le Centre prévention suicide du KRTB, en collaboration avec la Sûreté du Québec, procédera à la distribution gratuite de verrous de pontet dans chacune des MRC de la région au cours des semaines à venir. Par cette initiative, les deux partenaires souhaitent informer la population des bonnes pratiques en matière de rangement des armes à feu.

C’est la deuxième année que le CPS et la SQ procèdent à la distribution de ces verrous destinés à neutraliser temporairement une arme à feu. Il y a un an, les retours avaient été «très positifs» aux quatre coins de la région. Une centaine de verrous de pontet avaient été remis aux propriétaires.

Forts de cette expérience, le Centre prévention suicide et la Sûreté du Québec reviennent donc en force avec leur initiative. Des kiosques seront à nouveau installés le 15 octobre à La Salopette et l'Aventurier de Saint-Pascal, le 16 octobre au magasin Écotone de Trois-Pistoles, le 17 octobre au Canadien Tire de Rivière-du-Loup et le 21 octobre chez J.A. St-Pierre & Fils de Témiscouata-sur-le-Lac. Les personnes intéressées sont invitées à s’y rendre de 13 h 30 à 16 h 30.

En plus d’obtenir leur pièce d’équipement tout à fait gratuitement, les visiteurs pourront poser des questions en matière de sécurité et d’entreposage des armes à feu à un agent de la SQ. Notons d’ailleurs que c’est le Sûreté du Québec qui fournira les verrous de pontet.

UN PETIT GESTE

Selon le plus récent portrait des comportements suicidaires au Québec, un document de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les armes à feu ou les explosifs représentaient le deuxième moyen le plus utilisé pour s’enlever la vie chez les hommes, entre 2019 et 2021.

En ce sens, le verrou de pontet agit comme une barrière supplémentaire et «éloigne la méthode», souligne la directrice générale et responsable clinique du Centre prévention suicide du KRTB, Julie Jalbert. Par la force des choses, il offre également un petit moment de réflexion entre la décision et l’acte. Son installation est donc un petit geste qui peut faire une grande différence.

«L’objectif, c’est de continuer à garder en sécurité les armes à feu», a-t-elle partagé. «Ce n’est pas le moment de critiquer les gens qui n’ont pas protégé leurs armes, au contraire. On veut juste éloigner le moyen, qui est très radical, le plus possible et lui donner le moins d’accès possible, au cas où des idées suicidaires survenaient à un moment ou un autre dans la vie.»

L’événement est aussi organisé pour diminuer les risques d’accident associés à la présence des armes à feu à domicile. D’ailleurs, la Sûreté du Québec pourra donner des informations au sujet du Programme d’entreposage et de désistement des armes à feu inutilisées ou désuètes lors de cette occasion.