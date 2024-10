Sondage au Kamouraska : déconstruire les mythes sur la pauvreté

Le Comité de lutte aux préjugés du Kamouraska lance une consultation citoyenne à l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre prochain. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de sensibiliser la population aux préjugés face à la pauvreté, et de proposer des solutions pour réduire la discrimination qui en découle.

Le court sondage, accessible en ligne jusqu’en décembre, a pour but de consulter les citoyens du Kamouraska afin de recueillir leurs témoignages et perceptions. Les questions portent sur la connaissance et l’expérience des préjugés. Le sondage permettra également de recruter des participants pour un groupe de discussion, qui se tiendra à l’hiver 2025. Ce groupe explorera plus en profondeur les effets des préjugés sur la pauvreté et les pistes de solution pour les atténuer.

«Nous souhaitons atteindre l’ensemble de la population, jeunes et aînés, afin de mieux comprendre comment les préjugés face à la pauvreté se manifestent au quotidien. En partageant vos expériences, vous contribuez à une réflexion collective sur les moyens de créer une communauté plus inclusive et solidaire», souligne Gaston Lagacé, membre du Comité de lutte aux préjugés du Kamouraska. C’est pourquoi des sondeurs se rendront dans des lieux publics et des événements, afin de rejoindre le plus de gens possible.

Il est possible de participer dès maintenant au sondage en suivant ce lien : https://forms.office.com/r/n7QrpQbzbr. Les réponses sont anonymes.