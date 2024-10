Le projet de Société protectrice des animaux sera repris par la MRC de Rivière-du-Loup

Deux septuagénaires qui ont refusé de payer leurs taxes municipales à Saint-Simon-de-Rimouski ont perdu leurs deux immeubles de la route de la Grève et un terrain avec une érablière d’une valeur de 261 000 $, selon les plus récents registres fonciers publics. Afin d’éviter de payer, Réjean D’Amours et Andrée Lévesque ont revendiqué leur ...