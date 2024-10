Une somme record de 24 850 $ pour la persévérance scolaire au Témiscouata

Le samedi 21 septembre s’est tenu le 9e tournoi bénéfice de la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs au Club de Golf du Transcontinental à Pohénégamook. Sous un soleil radieux, ce sont plus de 120 joueurs qui ont pris part à l’événement, et qui ont été solidaires à la cause.

Ce tournoi de golf a connu un succès record, selon le comité organisateur. Les résultats du tournoi-bénéfice dépassent largement les objectifs et les attentes. Grâce à la générosité des partenaires, donateurs et participants, une somme de 24 850 $ a été amassée pour aider les jeunes dans la persévérance scolaire. L’an dernier, plus de 15 000 $ avaient été récoltés.

Le comité organisateur tient à remercier ses multiples bénévoles, toujours fidèles et de grande implication dans ses activités. Il souligne également l’implication particulière de Vincent Pelletier et Jules Soucy dans l’organisation de cet événement. Enfin, le comité organisation souhaite dire merci à tous ses précieux partenaires, et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à faire de cet événement un grand succès.

Rappelons que tous les profits seront versés pour de l’aide concrète aux jeunes en besoin de la communauté.