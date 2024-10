Deux stations de prêt-pour-bouger apparaissent à Rivière-du-Loup

Deux stations de prêt d’équipement sportif en libre-service sont maintenant accessibles à Rivière-du-Loup, dans le cadre du programme provincial «Circonflexe – Prêt- pour-bouger».

Installés dans le parc du Campus-et-de-la-Cité et à proximité du parc de planche à roulettes, ces casiers connectés permettent à la population d’emprunter du matériel récréatif et sportif gratuitement. Implantée en collaboration avec Loisir et sport Bas-Saint-Laurent, cette solution innovante vise à rendre l’activité physique accessible à tout le monde et à encourager le mouvement au sein de la communauté.

Les casiers contiennent actuellement des ensembles de pétanque, des ballons de volleyball, des planches à roulettes et des casques de protection, entre autres. Le matériel mis à la disposition des gens changera au gré des saisons. En hiver, des patins et des raquettes pourraient, par exemple, s’y retrouver.

Pour pouvoir emprunter un article, il suffit de balayer le code QR affiché sur les stations à l’aide d’un téléphone cellulaire. En téléchargeant l’application Box Up et en suivant les indications, la personne pourra déverrouiller le casier de son choix. Elle disposera ensuite de trois heures pour s’amuser avant de devoir rapporter le matériel.