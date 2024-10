Le Marché des Saveurs est de retour pour une 19e édition

L’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent annonce la tenue de la 19e édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Devenu un incontournable, l’événement se tiendra du 28 novembre au 1er décembre aux Tennis de Rimouski, situé au 416 avenue Rouleau.

Cette année encore, le Marché des Saveurs réunira plus d’une cinquantaine d’entreprises bioalimentaires de la région pour faire découvrir aux visiteurs la richesse et la diversité des produits locaux. «C’est l’occasion parfaite pour préparer les repas des Fêtes et pour offrir des cadeaux gourmands, tout en soutenant nos producteurs régionaux», souligne Nicole Lavoie, directrice générale de l’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Les visiteurs pourront déguster, acheter et commander une large sélection de produits régionaux. Des démonstrations culinaires, animées par des chefs locaux, ajouteront une touche de spectacle et d’inspiration culinaire à l’événement.

«Le Marché des Saveurs, c’est une tradition que nous avons hâte de partager chaque année. L’engouement pour les produits locaux ne cesse de grandir, et cet événement est une belle vitrine pour les producteurs», mentionne Stéphanie Ross, présidente de l’association et propriétaire de la Bergerie de la Colline.

C’est un rendez-vous le jeudi 28 novembre et le vendredi 29 novembre de 12 h à 21 h, le samedi 30 novembre de 10 h à 18 h et le dimanche 1er décembre de 10 h à 16 h.

12 CARTES-CADEAUX DE 50 $ À GAGNER

Chaque visiteur recevra à son arrivée un sac écoresponsable des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, courant ainsi la chance de gagner l’une des 10 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune. Un concours aura également lieu sur les réseaux sociaux pour gagner deux cartes-cadeaux supplémentaires. Tous les détails du concours seront prochainement partagés sur la page Facebook des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

FIERS PARTENAIRES

L’Association tient à remercier les partenaires du Marché des Saveurs : les SADC du Bas-Saint-Laurent, Metro, la députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Maïté Blanchette Vézina, le Centre de formation professionnelle Pavillon de l’Avenir, la MRC de La Mitis, le Journal Le Soir et Amélie Dionne Députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent tient également à souligner l’appui essentiel des partenaires de l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et à remercier chaleureusement le gouvernement du Québec, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et l’Association des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.