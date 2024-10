Colloque RH du Kamouraska : un rendez-vous pour les employeurs de la région

Propulsé par le Comité emploi du Kamouraska, le Colloque RH se tiendra le 14 novembre 2024 de 11 h 30 à 16 h 30 au Centre Bombardier de La Pocatière. Plusieurs conférences et ateliers portant sur les meilleures stratégies de gestion des équipes de travail seront présentés.

«Notre gouvernement est fier de soutenir la première édition de ce colloque RH, laquelle se déroulera dans la MRC de Kamouraska. Je suis convaincue que cet événement sera bénéfique aux gestionnaires et responsables des ressources humaines qui y participeront et leur permettra de devenir des employeurs de choix. Dans le contexte actuel du marché du travail, les organisations doivent s’adapter aux changements. Ce colloque donnera aux participants présents l’occasion d’en apprendre davantage sur les outils qui s’offrent à eux. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!», souligne Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

«C’est une occasion parfaite pour les gestionnaires des ressources humaines d’acquérir les meilleures pratiques en la matière pour s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. Je suis heureux que mon gouvernement soutienne la première édition du Colloque RH du Kamouraska, car c’est bénéfique non seulement pour les participants à l’événement, mais aussi pour les organisations et la profession dans leur ensemble. Cela favorise un écosystème d’apprentissage continu et d’innovation qui est essentiel dans un domaine en constante évolution. Je vous invite à y participer en grand nombre!», mentionne Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.

Ce sera l’occasion idéale pour rencontrer d’autres gestionnaires engagés, en apprendre davantage sur les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines et obtenir des outils performants et actuels. Les ateliers permettront aux participants de partager leurs expériences, réalisations, problèmes et solutions, sans compétition. Enfin, la présence de kiosques d’information facilitera la prise de contact avec les organisations du milieu qui offrent du soutien et de l’accompagnement aux employeurs qui voudront aller plus loin dans leurs démarches après le colloque.

L’événement débutera par un dîner réseautage qui sera suivi d’un après-midi riche en apprentissages. Plusieurs conférenciers de renom se partageront la scène : Céline Conti de l’entreprise Go RH, Marie-Michèle Bélanger de La Firme marketing, Martin Delarosbil de l’entreprise Team Factory, ainsi que Isabelle Touati de Réseau Annie RH. Il sera également possible sur place d’en savoir davantage sur les ressources locales et services offerts aux entreprises.

Les entrepreneurs, les gestionnaires d’entreprises et les responsables des ressources humaines de la région sont invités à découvrir la programmation et à s’inscrire d’ici le 31 octobre 2024 sur le site Web de la SADC du Kamouraska.

Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.