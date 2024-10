La Ressource lance sa campagne de financement automnale 2024

La Ressource, l'organisme dévoué aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, annonce le lancement de sa campagne de financement automnale, intitulée «Nous sommes tous des super-héros» dont l’objectif est de 20 000 $.

Le thème a lui a été inspiré par la Tête d’affiche Shawn Maysen Proulx, 8 ans, de la région de Mont-Joli, grand fan de Marvel et des Avengers. Il est d’ailleurs possible de découvrir son histoire en visitant le www.laressource.tv.

La campagne d’automne se déroulera du 6 octobre au 2 novembre. Cette année, la campagne d’automne vise principalement les entreprises, les organismes et les municipalités. La population en général sera, quant à elle, interpellée dans le cadre du Téléradiothon de janvier prochain.

Au fil des années, le soutien des professionnels de la santé et la générosité des donateurs ont permis à La Ressource d’accompagner de nombreuses personnes dans leurs besoins spécifiques. Chaque jour, des personnes handicapées font face à des défis importants pour accéder à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et à la participation sociale. Grâce au soutien des donateurs, La Ressource travaille sans relâche pour briser les barrières et faciliter leur autonomie et leur épanouissement.

COMMENT CONTRIBUER?

Les entreprises et les organisations sont donc invitées à devenir l’un des super-héros de La Ressource et à faire partie de cette aventure automnale en effectuant un don. Chaque don, qu'il soit grand ou petit, fait une différence significative dans la vie des personnes handicapées que nous soutenons. Il est possible de le faire en ligne, et ce, en effectuant seulement quelques clics sur le site Web sécurisé de l’organisme.

Les donateurs permettent ainsi d’aider directement les membres de différentes façons : l’achat d’équipements spécialisés, le soutien à l’accès au logement, du répit aux proches aidants, des camps d’été et de loisirs.

Pour faire un don ou en savoir plus sur la campagne d’automne «Nous sommes tous des super-héros», rendez-vous sur le site Web www.laressource.tv ou contactez le 418 722-7233 / 1 888 413-7233 pour discuter des possibilités de partenariat.