Ouverture des mises en candidature pour les Mentions CULTURA

Après un entracte de quatre ans, le programme des Mentions CULTURA revient en scène. La Ville de Rivière-du-Loup et sa Commission de la culture et du patrimoine invitent les artistes et les développeurs culturels à déposer leur candidature en vue de la 14e remise de ces distinctions, qui aura lieu cet automne.

Jusqu’au 30 octobre prochain, les citoyens, organismes et institutions sont conviés à soumettre le dossier de personnes ou de groupes qui contribuent de façon exceptionnelle au développement culturel louperivois. Les prestigieuses mentions, qui visent à reconnaître l’effort et le travail déterminant des acteurs du milieu de 2022 à 2024, se déclinent selon quatre catégories : jeune relève, implication bénévole et projet exceptionnel, volets «individu» et «groupe ou organisme».

Le formulaire de candidature se trouve en ligne au VilleRDL.ca/Cultura. Une version imprimée est disponible à la bibliothèque Françoise-Bédard (67, rue du Rocher) et au bureau administratif du Service loisirs, culture et communautaire (75, rue Frontenac).

Les récipiendaires recevront une plaque honorifique et une bourse de 300 $, en plus de voir leur nom ajouter au tableau d’honneur de la Maison de la culture. L’annonce des gagnants sera faite en ouverture de la séance du conseil municipal, le 25 novembre prochain.

La dernière édition, qui couvrait les années 2019 et 2020, avait permis de saluer le travail de Xavier Labrie (jeune relève), Christian Pomerleau (implication bénévole), Marc Larouche (projet exceptionnel, individu), le Musée du Bas-Saint-Laurent (projet exceptionnel, organisme) et Sophie Poulin de Courval (coup de cœur du jury).