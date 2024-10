La campagne Je soigne mon avenir propulsée dans l’Est-du-Québec

La plateforme Web et campagne promotionnelle Je soigne mon avenir a été lancée le 3 octobre dans l’Est-du-Québec grâce à une importante collaboration entre plusieurs partenaires en éducation supérieure et du réseau de la santé. Elle vise à valoriser la profession infirmière et du programme de formation en soins infirmiers.

Cette importante collaboration entre les cégeps de l’Est-du-Québec, les centres intégrés de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, l’ l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine permet d’unir les efforts promotionnels et de diversifier les approches pour augmenter le nombre d’inscriptions aux études techniques en soins infirmiers dans la région.

Les besoins criants du marché du travail ont poussé l’ensemble des partenaires à joindre leurs efforts. Les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine font face à une augmentation importante et croissante des besoins en soins infirmiers, que ce soit dans le réseau de la santé ou dans d’autres milieux de travail.

Former davantage de personnes en soins infirmiers dans les cégeps de l’Est-du-Québec aura plusieurs répercussions positives : davantage de personnes se joindront au réseau de la santé et participeront ainsi à la qualité et à la disponibilité des soins, et plus de candidatures pourront être soumises au continuum DEC-BAC avec l’UQAR, de sorte que plus de personnes ayant un diplôme universitaire en sciences infirmières pourront se joindre au marché du travail.

Pour en découvrir davantage sur la profession il faut se rendre sur le site de Je soigne mon avenir.