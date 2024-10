Un rendez-vous citoyen sur l’avenir de l’habitation au Bas-Saint-Laurent

La Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI), le Comité logement Bas-Saint-Laurent, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) et le Groupe de ressources techniques Les Habitations Populaires de l’Est (GRT-HPE) organise un important événement sur l’avenir de l’habitation dans le Bas-Saint-Laurent.

Le «Rendez-vous citoyen du Bas-Saint-Laurent : Jasons habitation!» se tiendra le vendredi 4 octobre, de 9 h à 16 h 30, à l’Hôtel Rimouski, située au 225, boulevard René-Lepage Est à Rimouski.

Ouvert à toute la population du Bas-Saint-Laurent, l’événement propose aux participants des panels de discussion, des présentations et des témoignages pour aborder des enjeux en lien avec l’habitation ; le rôle que doivent jouer les gouvernements et les municipalités, des solutions pour favoriser l’accès, le maintien et la construction de logements sociaux et communautaires, les impacts ces logements sur la région, etc. Le rendez-vous vise aussi à mobiliser la région autour de solutions d’avenir face à la crise du logement.