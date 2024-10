Paraxion fait un don d’équipements au Cégep de Rivière-du-Loup

Le programme de Soins préhospitaliers d’urgence du Cégep de Rivière-du-Loup a reçu un don d’une trentaine d’ensembles de vêtements de protection individuelle (VPI) de la part de l’entreprise Paraxion lors d’une visite de ses installations.

Ainsi, les étudiants pourront bénéficier d’équipements de protection de qualité, respectant les normes de sécurité en vigueur, ce qui leur permettra d’évoluer dans un cadre d’apprentissage encore plus sécuritaire lors de leurs exercices pratiques et leurs simulations d’interventions. De plus, la somme initialement destinée à l’achat d’équipements neufs pourra être réinvestie par l’établissement d’enseignement.

«Cette collaboration s'inscrit dans notre volonté continue de maintenir nos équipements à jour pour répondre aux plus récentes normes. Nous remercions sincèrement l'équipe de Paraxion pour ce don qui renforcera la sécurité de nos étudiants lors des stages et des activités pédagogiques extérieures», précise Nadia Morin, directrice adjointe des études responsable du programme Soins préhospitaliers d’urgence.

Paraxion souhaite mieux outiller les paramédic. «Paraxion est enthousiaste de contribuer à la formation des techniciens ambulanciers paramédics de demain par ce don d’équipements. Investir dans la relève est notre façon d’assurer une réponse aux besoins d’une société en évolution en assurant une prestation optimale de soins et services préhospitaliers d’urgence, mais également de contribuer à trouver des solutions aux enjeux de main-d’œuvre actuels. Il est primordial pour nous de collaborer avec les établissements scolaires puisqu’ils sont nos alliés dans la poursuite de nos objectifs organisationnels. Nous souhaitons le plus grand succès à tous les étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup et puissent ces équipements leur être des plus utiles dans l’apprentissage de leur profession», commente Sara Jourde-Guy, cheffe des communications chez Paraxion.