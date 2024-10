L’Union des producteurs agricoles souffle 100 bougies

L’Union des producteurs agricoles (UPA) souligne, ce 2 octobre, son 100e anniversaire. Elle profite de l’occasion pour remercier les milliers de producteurs agricoles et forestiers à l’origine d’un siècle de solidarité et d’action collective.

«Depuis 100 ans, les productrices et producteurs agricoles et forestiers du Québec sont au cœur du tissu rural de la province et façonnent le visage des régions sur les plans géographique, communautaire et économique. C’est avec une très grande fierté que l’UPA souligne aujourd’hui le centenaire d’un élan constamment renouvelé vers la pérennité d’un métier essentiel à l’autonomie et la sécurité alimentaire des Québécoises et Québécois», a déclaré le président général de l’UPA, Martin Caron.

Rappelons que c'est le 2 octobre 1924 que près de 2 500 cultivateurs provenant des quatre coins de la province se sont réunis à Québec pour fonder l'Union catholique des cultivateurs, dans le but de renseigner, former et défendre les agriculteurs et, ultimement, d'améliorer leur bien-être.

En 1972, avec la Loi sur les producteurs agricoles, l'organisation change de nom pour devenir l'Union des producteurs agricoles. L'UPA, c’est maintenant 89 syndicats locaux, 145 groupes spécialisés (régionaux et provinciaux), 12 fédérations régionales, le tout rassemblé dans une grande confédération.

L'organisation poursuit aujourd'hui les mêmes objectifs que lors de sa création, il y a un siècle. La situation économique actuelle démontre plus que jamais le rôle incontournable de l'UPA pour représenter les producteurs agricoles et forestiers qui sont le premier maillon de la filière agroalimentaire, et dont le travail est vital pour la société.

En cours d’année, la programmation du centenaire s’est inscrite dans la thématique «Du cœur au ventre depuis 100 ans» qui illustre l’essence même de l’organisation. Passions et réalisations des producteurs, engagement et ambitions des gens de la terre, défis et accomplissements d’une communauté fortement ancrée dans le territoire, moments historiques de l’agriculture d’ici : le centenaire de l'UPA était une occasion unique de faire découvrir aux Québécois l’apport inestimable des producteurs et de leur organisation au vivre ensemble d’hier, d’aujourd’hui et de demain.