Conférence «Fraude Web : À un clic de la catastrophe» de François Charron

Le Club des bénévoles de Squatec en partenariat avec le Centre d’action bénévole région Témis présente la conférence de François Charron «Fraude Web : À un clic de la catastrophe».

L’événement aura lieu le 9 octobre à 13 h 30, à la salle municipale de Squatec, au 150, rue St-Joseph. L’événement est ouvert à tous et l’admission est gratuite. Les places étant limitées, il est important de réserver en contactant Mélanie Lavoie, coordonnatrice des services communautaires du Centre d’action bénévole Région Témis au 418 853-2546.

Cette conférence sur la prévention de la fraude et les vols d’identité sera colorée, amusante et aura pour objectif la prévention du vol d’identité, de la sextorsion et de la fraude de l’amour. Il mettra les internautes en garde contre les liens web malveillants, les pièces attachées infectées et les mots de passe faibles. Il sera aussi question de rançongiciels et de l’intelligence artificielle.

C’est donc un véritable cours complet pour se prémunir de la fraude et protéger non seulement ses informations, mais également celles des entreprises ou des organismes.