Une belle récolte pour le 9e Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent

Sous le thème «Bouger c'est la vie» a eu lieu la marche symbolique du Parcours Parkinson, le samedi 21 septembre, lors duquel plus de 90 personnes ont foulé les sentiers du Parc Beauséjour de Rimouski.

Les membres, les sympathisants et les entreprises ont bien répondu à l'appel. Ce mouvement de solidarité a permis d’amasser, en ligne et sur place, un peu plus de 40,000 $, dépassant largement l’objectif fixé à 25 000 $. Des entreprises de la région et d’ailleurs se sont jointes à ce mouvement à l’invitation du président d’honneur, Thomas Soucy, président-directeur général de Groupe Westco,

Un mécène bien connu, Jack Herbert, a mis l’équipe au défi d’atteindre l’objectif fixé le jour de la marche, pour que sa fondation puise doubler l’objectif jusqu’à concurrence de 25 000. Cet appel lancé par sa fondation couplé à l’impulsion et à l’engagement du président d'honneur, a créé une dynamique exceptionnelle.

Grâce à la mobilisation de la communauté, la 9e édition du Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent connait un succès sans précédent, l’organisme ayant pu amasser la somme de 65 000 $ jusqu’à maintenant.

La date de clôture de l'événement-bénéfice est prévue pour le 31 octobre. Il est possible d’obtenir plus d’informations ou d’appuyer la cause par un don en visitant le site web de l’organisme à cette adresse : parkinsonbsl.ca.

Les fonds recueillis sont destinés à la bonification et au déploiement des services et activités offerts par l’organisme sur le territoire, ainsi qu’au financement de projets de recherche innovants,

Le président d’honneur et les membres du conseil d’administration de Parkinson Bas-Saint-Laurent expriment leur profonde gratitude envers Jack Herbert et remercient chaleureusement tous les participants, donateurs, organismes et entreprises partenaires, ainsi que les bénévoles reliés au succès de cet événement toujours en cours.