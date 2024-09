Les Halles d’innovation et de formation avancée accueillent des dirigeants d’entreprises 

Le réseau d’affaires QG100 s’est arrêté aux Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) dans le cadre d’une tournée à Rivière-du-Loup, le 19 septembre 2024. Plus d’une quarantaine de membres ont ainsi visité les nouvelles installations de l’organisme situé au 120, rue des Technologies, en plus de rencontrer son équipe de professionnels.

«C’est un grand privilège pour nous de recevoir des entreprises et des industries provenant de toutes les régions du Québec», a mentionné Rémi Massé, directeur général. «Quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, elles ont tous un point en commun : elles sont à la recherche de solutions innovantes et durables aux défis qu’elles vivent sur une base quotidienne, et c’est ici que les HIFA entrent en jeu!»

Le Réseau QG100 a pour principal objectif de contribuer à l’essor d’entreprises du Québec en accélérant leur croissance durable à l’échelle mondiale. Ce regroupement mise, entre autres, sur le partage et l’échange des meilleures pratiques, et ce, dans une multitude de domaines.

«Les dirigeants membres du Réseau QG100 sont avides d’initiatives leur permettant d’améliorer la compétitivité de leur entreprise», rappelle Christelle Rey, directrice de la programmation et des contenus, Réseau QG100.

«Ainsi, bénéficier d’espaces pour tester les équipements d’automatisation sans affecter leur productivité, en ayant accès à des experts pour bâtir des plans de formation ciblés pour l’opération et la maintenance d’équipements et tout en s’appuyant sur un écosystème d’innovation permettant d’accélérer le développement et le déploiement de ces technologies est une opportunité en or pour les entreprises membres du Réseau QG100, qui visent à rester à la fine pointe de l’innovation. Nous saluons le chaleureux accueil fait aux membres du Réseau QG100 par les équipes d’HIFA en espérant que plusieurs entreprises profiteront, à l’avenir, de ce centre.»

En plus de la visite du Campus et des tourbières de Premier Tech, les dirigeants d’entreprises présents ont également bénéficié d’une visite complète d’HIFA, leur offrant une occasion privilégiée d’échanger avec les entreprises qui développent actuellement des systèmes automatisés et robotisés dans les Halles du Centre d’innovation.

«Voir aujourd'hui tant d'entrepreneurs découvrir les possibilités offertes par les Halles et l'automatisation est une grande réussite. Ce pôle innovant a été pensé pour permettre aux entreprises québécoises d'avoir un espace et un partenaire uniques pour accélérer leurs efforts d'innovation, d'automatisation et de transformation numérique. Nous sommes très heureux de constater que ce projet porteur, que nous soutenons depuis ses débuts, suscite un réel intérêt et est reconnu pour son potentiel», a déclaré Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Rappelons que les Halles d’innovation et de formation avancée ont été inaugurées officiellement le 27 juin dernier en compagnie de représentants des gouvernements du Canada et du Québec de même qu’en présence de nombreux partenaires et collaborateurs.

Premier Centre d’innovation désigné en opération au Québec, le bâtiment de plus de 50 000 pieds carrés est divisé en trois halles dédiées à la démonstration et à l’expérimentation de cellules robotiques ainsi qu’à la recherche appliquée collaborative dans les secteurs de l’intelligence manufacturière et de l’emballage de nouvelle génération. À l’heure actuelle, ce sont plus de 75 % des espaces qui sont déjà occupés par des entreprises manufacturières.