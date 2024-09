Une première journée de réflexion en habitation sous le signe de la concertation au Kamouraska

La saison de la chasse est à nos portes dans la région et la Sûreté du Québec tient à rappeler certaines réglementations et consignes de sécurité afin de vivre cette activité en toute quiétude. Chaque année, les chasseurs sont de plus en plus nombreux à s’adonner à leur sport de prédilection. Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, ...