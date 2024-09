Isabelle Richer en conférence à La Pocatière

En collaboration avec la Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière, la Société du roman policier de Saint-Pacôme organise un café-conférence avec Isabelle Richer, journaliste judiciaire à Radio-Canada.

L'activité débutera à 10 h le dimanche 6 octobre à la Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière, située au 900, 6e avenue à La Pocatière. Cette activité est au coût de 5$ pour le grand public et gratuite pour tous les étudiants.

L'inscription est obligatoire afin de faciliter la logistique de l'événement. Il est possible de s’inscrire par courriel au [email protected], directement à la bibliothèque de La Pocatière à [email protected] ou en téléphonant au 418 856-3394 poste 1118.

Isabelle Richer anime une émission quotidienne consacrée aux affaires criminelles sur les ondes de RDI. Elle a publié en 2022, aux éditions La Presse, un livre intitulé «Ce que je n’ai jamais raconté - Vingt-cinq ans au palais de justice». Connue également pour sa passion des romans policiers, elle a fréquemment été invitée à en faire des chroniques à Radio-Canada.

PRIX SAINT-PACÔME

Rappelons que le nom du gagnant ou de la gagnante du 22e prix Saint-Pacôme sera dévoilé le samedi 5 octobre dans le cadre du 22e Gala du roman policier. Le coût du souper est de 75 $ par personne et l’événement se déroulera au chalet du Club de golf de Saint-Pacôme.

Pour de plus amples informations et pour réserver, il est possible de contacter la Société au [email protected].

La Société du roman policier de Saint-Pacôme tient à remercier la MRC de Kamouraska pour l'appui financier dans le cadre du programme de soutien pour les projets innovants pour le développement culturel et l'animation du milieu.