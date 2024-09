Tiré au fusil à plomb sur l’autoroute 20

La malchance associée au vendredi 13 n’est considérée que comme une simple superstition. Or, en ce mois de septembre, un citoyen de Rivière-du-Loup s’est fait tirer dessus alors qu’il circulait sur l’autoroute 20 à la hauteur de L’Isle-Verte, un secteur où les voies sont contiguës.

Aux alentours de 15 h, le Louperivois qui se dirigeait en direction est, a croisé une file de véhicules qui circulaient vers l’ouest. Il a vu quelque chose se détacher de la dernière voiture avant d’entendre un bruit d’impact.

C’est seulement lorsqu’il s’est arrêté à Rimouski pour prendre une pause que le Louperivois a réalisé ce qui était réellement arrivé. Un bras est sorti de la voiture, une arme en main, avant de la pointer vers sa voiture et de tirer une balle de plomb.

Le projectile, heureusement, n’a qu’endommagé la porte arrière de son automobile.

La marque laissée est creuse et les réparations seront compliquées, et probablement couteuses.

Les conséquences d’un tel geste auraient pu être bien plus graves si la balle avait été tirée dans une fenêtre, et encore plus si des enfants avaient été assis à l’arrière du véhicule.

Le Louperivois a formellement déposé une plainte à la Sûreté du Québec le 22 septembre.

Selon la présente législation, une arme à air comprimé est considérée comme une arme à feu. Son utilisation est donc passible des mêmes peines d’emprisonnement.