Rentrée scolaire : presque tous les postes sont comblés au KRTB

Malgré une pénurie d’enseignants touchant l’ensemble de la province du Québec, les postes d’enseignants des centres de services scolaires du KRTB sont presque tous pourvus. Un portrait positif pour les établissements scolaires de la région.

Du côté de Kamouraska - Rivière-du-Loup, alors que plus de 7 000 élèves seront bientôt de retour en classe, moins de 10 enseignants doivent être recrutés. Les postes à combler se trouvent surtout au secondaire et dans des spécialités. Du côté du préscolaire et du primaire, chaque classe a son professeur.

Ainsi, près de 600 enseignants seront de retour dans les 34 établissements scolaires du CSS Kamloup. En ce qui a trait aux services de garde, les ressources humaines travaillent encore à compléter les équipes.

«À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, nous nous réjouissons du portrait positif qui se dessine, alors que nos équipes continuent de tout mettre en place pour une rentrée réussie», a souligné par voie de communiqué, Antoine Déry, directeur général du CSS.

Au Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le responsable des communications, Mathieu Dumulon-Lauzière, assure que chaque classe a un titulaire pour la rentrée.