Plus de 7 000 élèves bientôt de retour en classe dans Kamouraska - Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup dresse un portrait positif en de la rentrée scolaire 2024-2025, alors que la très grande majorité des postes sont pourvus et que le nombre d’élèves se maintient.

L’ensemble des postes d’enseignants réguliers sont pourvus et chaque classe préscolaire et primaire aura droit à un titulaire qualifié. La dotation des postes résiduels progresse d’heure en heure et le travail des derniers jours permettra au CSS d’entamer la prochaine semaine avec moins de 10 enseignants à recruter, principalement au secondaire et dans des spécialités. «C’est avec optimisme que nous envisageons une rentrée scolaire avec tous nos effectifs», a relaté l’organisation.

Environ 600 enseignants seront donc de retour au sein des 34 établissements primaires et secondaires du territoire, en plus du Centre d’éducation des adultes et du Centre de formation professionnelle-Pavillon-de-l’Avenir.

Aussi, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup se place dans une position enviable pour l’embauche de professionnels, puisque les postes sont pratiquement tous comblés en ce début d’année.

L’équipe des ressources humaines poursuit ses démarches pour compléter les équipes de certains milieux de garde scolaire. Mentionnons à cet effet que l’intérêt des candidats a été plus marqué cette année pour les postes d’éducateurs en milieu scolaire, préposés aux élèves handicapés et techniciens en éducation spécialisée.

Au préscolaire, primaire et secondaire, on comptera 6 441 élèves. Il y aura 2 305 élèves dans la MRC de Kamouraska et 4 136 élèves dans la MRC de Rivière-du-Loup. À cela s’ajoutent les quelque 800 élèves qui fréquenteront le Centre de formation professionnelle-Pavillon-de-l’Avenir, dont près de 400 nouveaux. Le Centre d’éducation des adultes dispensera des cours à environ 500 élèves.

«À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, nous nous réjouissons du portrait positif qui se dessine, alors que nos équipes continuent de tout mettre en place pour une rentrée réussie. Nous sommes également fiers de maintenir cette année le programme d’aide aux familles, tout en mettant en place un système uniformisé de distribution de collations, de concert avec nos partenaires du milieu», souligne Antoine Déry, directeur général du CSS. Tous les détails de cette nouveauté seront dévoilés cet automne.

Précisons, en terminant, que la rentrée scolaire pour la majorité des élèves se fera le vendredi 30 août prochain.