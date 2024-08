Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la réouverture de la route 289, à Saint-Marc-du-Lac-Long, dès le 16 août prochain, en après-midi.

À compter de cette date, tous les véhicules, incluant les camions, pourront à nouveau circuler à la hauteur du kilomètre 13, près du ruisseau d’Omer-Boutin. Malgré la réouverture de la route, les travaux se poursuivront dans ce secteur, et ce, jusqu’à la fin du mois d’août. Les interventions prévoient l’asphaltage et l’aménagement paysager.



D’ici la fin du chantier, la circulation s’effectuera en alternance en présence de signaleurs et de feux de circulation. La vitesse sera réduite à 60 km/h près de la zone des travaux.



Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.



Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.



FAITS SAILLANTS

Depuis le 3 juin dernier, le Ministère réalise des travaux de remplacement d’un ponceau situé à la hauteur du ruisseau d’Omer-Boutin, à Saint-Marc-du-Lac-Long.

La structure, qui a été remplacée, était aménagée sous un remblai d’une dizaine de mètres, ce qui a nécessité d’importantes manœuvres d’excavation.

Environ 900 véhicules circulent quotidiennement sur cette portion de la route 289, dont 21 % sont des véhicules lourds.