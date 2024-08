Une commémoration populaire pour la Maison François-Leclerc

À l’ancien site du réservoir d’eau maintenant démantelé de Saint-Épiphane se trouvent aujourd’hui les débuts d’un parc fruitier communautaire. La première phase de ce projet de trois ans a été réalisée au mois de juin et a permis la plantation de plus de 200 plants et arbres. Situé à la sortie sud du village, à l’intersection des rues Viger et ...