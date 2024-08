Soucy Industriel livre avec succès les premières barges fabriquées à Rivière-du-Loup

Après avoir annoncé le 13 juin l'obtention du contrat de fabrication de deux barges de 104 x 44 pieds pour Desgagnés, Soucy Industriel confirme avoir livré le contrat avec succès au cours des 2 dernières semaines.

L'équipe de Soucy Industriel a choisi de réaliser la mise à l'eau des barges. Elles ont ensuite été amarrées au port, puis un remorqueur de Desgagnés est venu les récupérer pour en prendre possession.

Frédérick Soucy était présent à Cacouna pour l'occasion, accompagné de sa mère Lise, de quelques membres de l'équipe Soucy, et de Louis D'Amours, le maître du port de Gros- Cacouna.

«Bien qu'elle ne soit plus impliquée dans les opérations de l'entreprise familiale depuis plusieurs années, ma mère est toujours intéressée et émerveillée de voir les nouveaux projets sur lesquels nous travaillons. Il était donc tout naturel de l'emmener à Cacouna pour qu'elle puisse vivre avec nous la livraison de nos premières barges», a partagé Frédérick Soucy.

Rappelons que ces barges seront utilisées par Desgagnés pour les opérations de déchargement et de chargement des navires dans l'Arctique, transportant toutes sortes de marchandises générales, y compris des biens essentiels à la survie des communautés et au développement des économies du Nunavut et du Nunavik.

«Cette étape finale nous permet de nous officialiser comme fabricant de ces deux barges auprès de Transports Canada, et nous sommes très fiers d'avoir pu les réaliser à Rivière-du- Loup. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour l'équipe, le plus gros projet de fabrication à ce jour, et c'est avec un sentiment d'accomplissement que nous les avons vues partir au large ces dernières semaines», a commenté Marco Kirouac, directeur d'usine.

Présent durant toutes les étapes de réalisation, Frédérick a pris le temps de féliciter les équipes de travail, ainsi que ses gestionnaires, Éric, Jérémie, Marco et Étienne qui ont montré un grand dévouement envers le projet. Il a aussi discuté avec le contremaître de chantier Stéphane, un véritable passionné par son métier, cumulant 5 ans d’ancienneté chez Soucy et plus de 20ans d'expérience dans le secteur maritime. Il a supervisé le chantier de Cacouna depuis le début du projet.

«Je tiens à féliciter toutes nos équipes, autant en usines qu’en chantier, opérateurs d'équipement de production, manœuvres, soudeurs, assembleurs et gestionnaires. Tous ont contribué au succès de ce projet ici à Rivière-du-Loup. Un grand merci également à nos fournisseurs et partenaires, qui ont démontré la force de notre réseau. Nous avons livré un produit de qualité dans les délais prévus et le client est très satisfait», a conlu Frédérick Soucy.