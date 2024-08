Démolition du Centre sportif de Saint-Antonin

En une journée à peine, les pelles mécaniques ont complètement démoli le Centre sportif de Saint-Antonin, situé sur la rue Pelletier. Le 6 aout, il ne restait que la dalle de béton à retirer. L’ancien bâtiment beige qui datait des années 1960 n’est plus qu’un souvenir.

Les premières étapes du projet de construction d’un nouveau centre des loisirs à Saint-Antonin ont commencé en 2018, avec l’estimation des couts et de la faisabilité de différentes options. La Ville a aussi opté pour l’aménagement d’une patinoire couverte. Cette nouvelle construction permettra à la communauté de bénéficier d’un nouvel espace de rassemblement. Ce site accueille chaque année des milliers de spectateurs lors du Festival country de Saint-Antonin et de la Super Démolition. Le bâtiment avait été construit en 1965 et ne répondait plus aux besoins de la population.

Une pelletée de terre officialisant le début des travaux au 21, rue Pelletier aura lieu le 14 aout à 10 h en présence de nombreux dignitaires, dont Amélie Dionne (députée provinciale), Bernard Généreux (député fédéral), Michel Lagacé (préfet de la MRC de Rivière-du-Loup), ainsi que l’équipe municipale et le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau. La population est également invitée.

Rappelons qu’en septembre 2023, la Ville de Saint-Antonin avait adopté un règlement d’emprunt totalisant 7,46 M$ pour la construction du Centre sportif. Le contrat a été confié à l’entreprise Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal, pour un montant totalisant 6 263 650 $, toutes options incluses. Les plans sont signés par la firme Atelier Guy_Architectes.

Une lettre du bureau de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, transmise en juillet 2023 confirme l’octroi d’une subvention de 3 372 049 $ à la Ville de Saint-Antonin. Cette contribution est conditionnelle à la fin des travaux d’ici le 31 décembre 2026. Le comité du Centre sportif Saint-Antonin offre quant à lui une contribution de 200 000 $ pour soutenir la réalisation de ce projet.

La Ville pourrait également obtenir d’autre financement public afin de réduire la contribution financière des citoyens de Saint-Antonin.