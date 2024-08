Une nouvelle surface multisport à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

D’importantes quantités de pluie, entre 20 à 40 millimètres, sont prévues ce soir et cette nuit dans la région du Témiscouata et au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial à cet effet dans la matinée du 9 aout. Il est possible que les quantités qui tomberont dépasseront les 50 millimètres de ...