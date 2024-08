Le maire de Saint-Éloi Mario St-Louis se retire de la vie politique pour de bon

Un peu plus d’un an avant les prochaines élections municipales, Mario St-Louis a délaissé son poste de maire de Saint-Éloi. Il tourne ainsi la page du monde municipal après 22 ans d’implication. Une décision réfléchie qu’il n’a pas prise de gaieté de cœur.

L’élu de 75 ans a démissionné de son poste de maire le 10 juin. «On a décidé que c’était assez», confie-t-il.

À la suite de problèmes de santé, il a choisi de prendre soin de lui en mettant un terme à son implication en politique municipale. Il a aussi mis sa maison en vente et déménagé à Rivière-du-Loup. «Ce n’est pas parce que je n’aimais pas ça», assure-t-il.

M. St-Louis n’a pas l’intention de revenir à la tête de la Municipalité, comme cela avait été le cas en 2021. . «Il y a deux ans et demi, j’ai dit aux gens que je me retirais […] On a fait des mises en candidature, mais personne n’a rempli de formulaire», raconte-t-il. Il a donc repris son rôle de maire afin d’éviter que Saint-Éloi ne se retrouve sous tutelle.

ÉLECTION PARTIELLE

Une élection partielle aura donc lieu dans les prochains mois à Saint-Éloi. La période de candidatures sera ouverte du 30 aout au 13 septembre. Les prochaines élections municipales sont prévues dans un an. «[Pour] quelqu’un qui voudrait essayer ça, c’est le moment idéal!», soutient la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité, Annie Roussel.

Mario St-Louis partage cette idée. Il croit qu’il s’agit d’une belle opportunité pour connaitre le rôle avant de s’engager pour une période de quatre ans.

«Les petites municipalités comme les nôtres qui ont 200-295 personnes, ça devient très exigeant parce qu’on a les mêmes contraintes que les grosses municipalités qui en ont 10 000 et plus, mais on n’a pas de capacité de payer», explique l’ex-maire.

Il n’est toutefois pas inquiet. «Ça prend de la jeunesse, avec de nouvelles idées», estime-t-il.

D’après M. St-Louis, il serait de bon augure que le gouvernement fasse des fusions entre les petites municipalités. «En bas de 300 personnes, il faudrait s’appuyer», pense-il.

Il remercie la directrice générale pour ses 32 années de services à la Municipalité. «Si ça n’avait pas été d’elle, je ne serais pas resté 22 ans. C’est une personne très compétente et une très bonne personne», a-t-il partagé.

Le scrutin est prévu pour le 13 octobre. Une semaine avant, un vote par anticipation sera tenu. En attendant l’élection, c’est le conseiller Jonathan Rioux qui assure le poste de maire suppléant.