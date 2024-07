Ottawa octroie plus 1,2 M$ pour le logement abordable au Témiscouata 

Deux résidences pour personnes ainées de Dégelis et Saint-Honoré-de-Témiscouata recevront une aide financière du gouvernement fédéral afin de les aider à concrétiser leur projet de construction de nouveaux logements abordables.

Selon une annonce réalisée à Saint-Ulric le 30 juillet, le Manoir Rose-Marquis de Dégelis obtiendra 785 000 $ pour la construction de 16 logements. La Villa Saint-Honoré, de Saint-Honoré-de-Témiscouata, recevra quant à elle un montant de plus 481 000 $ pour un total de 10 nouveaux logements.

Ces projets sont les seuls retenus par le gouvernement du Canada dans le cadre de cette annonce qui prévoit l’octroi de plus de 35 millions de dollars, sous forme de contributions et de prêts à faible coût, afin de soutenir la construction et la réparation de 360 logements abordables dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Québec, de la Mauricie et de Lanaudière.

Marie-Claude Bibeau et Diane Lebouthillier, respectivement ministre du Revenu national et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont effectué l’annonce, au nom de Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

«Des familles et des personnes vulnérables auront accès à 360 logements abordables construits ou réparés grâce au Fonds pour le logement abordable du gouvernement du Canada. Ces projets permettent non seulement de créer de nouveaux emplois et de stimuler l'économie locale, mais aussi de fournir des centaines logements sûrs et abordables à nos communautés», a déclaré la ministre Marie-Claude Bibeau.

«Notre Stratégie nationale sur le logement vise les personnes qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le projet de logement de L'Entre Gens à Saint-Ulric en est un exemple inspirant qui est destiné à des personnes âgées à faible et modeste revenus», a fait savoir Diane Lebouthillier.

Concrètement, le financement fédéral annoncé contribue à la création de 297 nouveaux logements et à la réparation de 63 logements. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

D'autres détails suivront...