Un parc fruitier prend forme à Saint-Épiphane

À l’ancien site du réservoir d’eau maintenant démantelé de Saint-Épiphane se trouvent aujourd’hui les débuts d’un parc fruitier communautaire. La première phase de ce projet de trois ans a été réalisée au mois de juin et a permis la plantation de plus de 200 plants et arbres.

Situé à la sortie sud du village, à l’intersection des rues Viger et Caillouette, le parc se veut un moyen de rendre accessibles différents fruits et espèces d’arbres à la population. «Les gens vont pouvoir aller cueillir les fruits, on trouvait ça important», soutient la mairesse, Rachelle Caron.

Le projet a été présenté à la Municipalité au cours du mois de février par le citoyen, Robert Cyr. «Les idées prennent semence plusieurs années auparavant», mentionne-t-il, expliquant que son désir d’avoir un parc fruitier dans son village remonte à environ 25 ans, lorsqu’il a acheté sa maison.

Après avoir été à l’extérieur pendant une quinzaine d’années, M. Cyr a cru bon de profiter de son retour pour travailler à la réalisation de son idée. La Municipalité s’est tout de suite jointe à lui. Il a ensuite cherché à obtenir des commandites.

Une quinzaine d’arbres (des chênes à gros fruits et des pins de Corée), 120 à 130 plants de camerises et 80 arbustes de canneberges ont été plantés cette année. Des plates-bandes ont aussi été réalisées, dont toutes les fleurs sont comestibles.

Ce projet, selon M. Cyr, permettra d’embellir ce terrain vague et d’apporter un plus à la communauté autant du côté nourricier qu’éducatif. Tous les citoyens pourront en profiter pour cueillir les fruits de cette initiative.

UN PROJET EN CROISSANCE

Le parc fruitier sera développé sur trois ans. Chaque année environ 200 arbres et arbustes seront plantés. Les deux autres phases seront complètement uniques avec la plantation d’espèces différentes. «C’est pour compléter, pour qu’il y ait plus de choix», indique la mairesse.

La population pourra profiter du parc dans quelques années seulement puisque le projet sera continuellement en croissance. Les arbres commenceront à produire des fruits dans une quinzaine d’années seulement tandis que les arbustes donneront des fruits après un à deux ans.

Des investissements de plusieurs milliers de dollars ont été nécessaires pour la mise en place de ce projet. La Municipalité a notamment participé en fournissant du temps homme pour creuser une tranchée et participer à la plantation.