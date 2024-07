Début d’un chantier majeur sur la rue Saint-André

Le chantier de la rue du Rocher étant maintenant bien avancé, la machinerie et les ouvriers se déplaceront à compter de lundi dans le secteur de la rue Saint-André. Ce deuxième chantier estival de remplacement des conduites souterraines au centre-ville forcera quelques changements aux habitudes des citoyens, au moins jusqu’en octobre.

Les travaux ciblent plus particulièrement le tronçon de la rue Saint-André compris entre les rues Frontenac et Saint-Elzéar. Ils débuteront à l’intersection de la rue Frontenac et progresseront en montant la pente. Ce sera ensuite au tour de la rue Laval, de Saint-André à Lafontaine.

Les automobilistes qui roulent dans ce secteur devront modifier leur trajet, en raison de la fermeture des rues. Ils pourront notamment emprunter les rues Lafontaine, Saint-Pierre et Saint-Magloire pour se rendre à destination. Les citoyens n’auront qu’à suivre la signalisation, les entraves étant appelées à changer selon l’évolution du chantier.

Subventionné en partie par le Programme d’infrastructures municipales d’eau du gouvernement du Québec, le chantier vise à remplacer des conduites d’eau potable et d’égout qui datent aux environs de 1912.

L’ajout de bordures, la reconstruction et l’élargissement des trottoirs, le réasphaltage de la chaussée et l’ajout d’un bassin de rétention des eaux pluviales permettront d’améliorer l’état général de ce secteur en plus de l’adapter à la réalité d’aujourd’hui, notamment en optimisant le drainage des eaux de surface.

Quant à la rue du Rocher, les travaux s’y déroulent rondement. L’asphaltage sera effectué dans les prochaines semaines, en même temps que dans le stationnement de l’église Saint-Patrice, qui se soumet lui aussi à une cure de beauté cet été.