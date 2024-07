Seulement quelques jours avant le 4e Témis en bière 

La quatrième organisation du festival Témis en bière approche à grands pas et les festivaliers sont impatients de festoyer du 1er au 3 aout au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac. Selon le commissaire Stefan Paradis, la prévente a été un grand succès et les organisateurs sont gonflés à bloc à l’idée de lancer ce nouveau rendez-vous.

«La prévente a été excellente, les partenaires sont présents et on en entend beaucoup parler avec les festivaliers en vacances qui ont hâte de se présenter. On réalise maintenant que l’événement est inscrit à l’agenda d’année en année et c’est formidable. C’est très positif pour le comité organisateur», a confié M. Paradis dans les derniers jours.

«On espère seulement une belle température!»

Fondé en 2019, Témis en bière se bâtit tranquillement une belle réputation, autant chez les amateurs de bière que les microbrasseries elles-mêmes. Comble de bonheur, les familles y trouvent elles aussi leur compte avec la présentation de spectacles gratuits et la présence de jeux pour petits et grands.

«La réception est excellente, au-delà des espérances. Pour la prévente, il ne reste plus rien au niveau des bocks ‘’vintage’’ faits pour la nouvelle édition. Les autres seront disponibles à l’entrée du site», a souligné Stefan Paradis, se réjouissant que l’événement soit maintenant un incontournable de l’été pour de nombreux locaux et visiteurs.

«Du côté des micros, le message se passe également. À Québec, dans les derniers jours, un propriétaire m’a confirmé qu’il voulait être là l’an prochain, confirmant qu’il entendait seulement de belles choses de notre festival. On commence à être connu dans la province et c’est très positif.»

Comme on ne change pas une recette gagnante, des microbrasseries et des commerçants de la région du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs au Québec, ainsi que du Nouveau-Brunswick, seront présents à Témis en bière 2024. Au total, les festivaliers retrouveront une douzaine de producteurs différents, dont quelques nouveaux venus, soit Le Ketch (Sainte-Flavie), Les 12 cabochons (Beauce), Verso (Lac Etchemin) et Ô quai des brasseurs (Bécancour).

«Le Ketch, nous les invitons depuis des années et nous sommes heureux qu’ils aient décidé d’embarquer avec nous cette année. C’est vraiment une belle microbrasserie à découvrir. Pour Les 12 cabochons, les gens à rencontrer l’équipe et à gouter aux produits, ils vont tomber en amour», a partagé le promoteur.

Du côté de la nourriture et de l’ambiance musicale, quatre «foodtrucks» seront sur place, alors que plusieurs chansonniers et groupes de musique animeront la scène de Témis en bière.

Le Groupe Steph Morin sera notamment présent samedi en fin de soirée lors d’un spécial country.

Témis en bière débutera le jeudi 1er août dès 17 h, et ce, jusqu’à 22 h. Le festival se poursuivra le vendredi 2 août et le samedi 3 août de 15 h à 24 h (minuit). L’admission sera gratuite pour entrer sur le site.

D’autres informations sur la page Témis en bière.