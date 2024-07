Une somme de 12 000 $ pour le projet «Ensemble, fleurissons notre Hôtellerie Omer-Brazeau»

L’Association du cancer de l’Est du Québec et les partenaires de l’initiative «Ensemble, fleurissons notre Hôtellerie Omer-Brazeau», ont présenté ce projet destiné à venir en aide aux personnes touchées par le cancer et créer un milieu de vie chaleureux sur les terrasses de l’Hôtellerie.

S’inscrivant dans le cadre de l’une des campagnes de financement de «J’embrasse la cause» de l’Association, ce projet a permis d’amasser une somme de plus de 12 000 $, grâce à la générosité de plusieurs partenaires. Cette initiative citoyenne, menée par Christina Brazeau, Raynald Le Monnier et des bénévoles, va permettre de soutenir les personnes qui solliciteront l’aide du Fonds de soutien et d’offrir de nouveaux espaces fleuris sur les terrasses de l’Hôtellerie Omer-Brazeau.

Ainsi, 75 % des sommes amassées seront versées au Fonds de soutien de l’Association et 25 % au rehaussement des infrastructures et des espaces extérieurs. Mentionnons qu’en 2023, 490 personnes ont présenté une demande d’aide financière au Fonds de soutien comparativement à 147 personnes en 2022.

C’est un groupe de citoyens-jardiniers mobilisés pour le mieux-être des personnes atteintes du cancer qui a lancé le printemps dernier ce projet de financement : «En nous impliquant dans cette campagne, nous désirions apporter notre appui aux personnes atteintes de la maladie dans tout l’Est-du-Québec», mentionne Christina Brazeau, fille de Omer Brazeau, un des bâtisseurs de l’Hôtellerie qui porte son nom.

La population et les partenaires financiers étaient invités à participer au projet en commanditant une boite à fleurs ou une zone de la terrasse ou par un don volontaire.

«J’embrasse la cause» est l’une des campagnes de financement de l’Association du cancer de l’Est du Québec qui permet aux personnes et organisations de mettre de l’avant des projets visant à maintenir son offre de services humains et réconfortants sur son territoire.

Depuis plus de 40 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec est soucieuse d’offrir des services aux personnes atteintes par la maladie du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’Hôtellerie Omer-Brazeau est au cœur de l’offre de services de l’Association et en 2023, ce sont 2 676 personnes qui en ont bénéficié.