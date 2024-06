Rupture de services d'obstétrique jusqu’en septembre à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé, ce vendredi 21 juin, qu’une rupture de services d’obstétrique allait entrer en vigueur du 25 juin au 9 septembre à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Il se veut toutefois rassurant et confirme que «les futures mères auront en tout temps accès à un transfert vers Rivière-du-Loup».

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent indique également, par communiqué, que les femmes enceintes auront accès à du personnel qui pourra les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces durant cette période.

En mars dernier, les services d’obstétrique de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac avaient été restreints du lundi au vendredi, et ce, en raison d’un manque de personnel infirmier. Le contexte particulier de la période estivale oblige maintenant la direction du CISSS du Bas-Saint-Laurent à une nouvelle réorganisation de ces services, explique-t-on.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent assure qu’il poursuit en continu ses efforts de recrutement. Un comité spécial d’attraction est aussi à l’œuvre depuis plusieurs semaines déjà, précise-t-on.

Dans le même esprit, le CISSS du Bas-Saint-Laurent soutient poursuivre ses démarches pour un projet de rénovation de l’urgence et des soins intensifs de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. La mise aux normes de ces deux secteurs devrait notamment permettre l’amélioration de l’attraction et de la rétention du personnel infirmier et médical.