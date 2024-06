Une fin de semaine d’action pour les membres du club Filoup

Plusieurs membres du club Filoup étaient en action au complexe sportif de l'Université de Sherbrooke, où deux événements se déroulaient les 14, 15 et 16 juin. D’abord, quatre athlètes ont participé au crépuscule Jeux du Canada. Par la suite, cinq autres athlètes cadets et juvéniles sont entrés en piste pour le Ian Hume Invitation, une compétition annuelle renommée.

Lors du crépuscule Jeux du Canada, Odélie Drapeau, Félix Lacombe, Pier-Olivier Lebrun et Emmanuelle Martin en ont profité pour démontrer tout leur talent dans la catégorie ouverte. Odélie Drapeau s’est bien défendue au 400m en s'emparant de la 3e place. Dans la même épreuve, Félix Lacombe a lui aussi bien performé en terminant en 6e position. Pier-Olivier Lebrun a fait preuve de persévérance en abaissant sa nouvelle marque personnelle de 3 secondes au 800m.

Le coup cœur de cette superbe soirée revient à Emmanuelle Martin dans la catégorie des vétérans. Pour sa première compétition après seulement six mois d’entraînement, elle a su se démarquer à l’épreuve du 100m en terminant en 8e position.

Ian Yume Invitation

Lors du Ian Yume Invitation, chez nos cadets, Juliette Dionne s’est emparée de deux médailles d’or, l'une d'elle au saut en longueur et l'autre au 300m avec un excellent temps de 41,82 secondes.

Cette performance lui permet de s'emparer d’un nouveau standard «Équipe Québec» en vue de la prochaine sélection de la Légion Royale Canadienne qui aura lieu en août prochain à Calgary. De plus, elle a terminé au pieds du podium au 100m dans une course extrêmement serrée qui a dû être départagé par le «photo-finish». Joalie Tanguay a pour sa part terminée en 2e position au lancer du marteau et en 4e position au lancer du poids.

Sa compatriote Emma Dubé a également mis la main sur la médaille d’argent au lancer du poids avec sa meilleur marque personnelle de 9,69m. De plus, elle a pris la 4e position au lancer du marteau. Quant à Louis Doré, il a terminé en 8e position au 1200m ainsi qu'au saut en hauteur.

Chez les juvéniles, Anabelle Larouche a bien performé en terminant 3e à l’épreuve de l’heptathlon qui regroupe 7 épreuves individuelles, soit le 100m haies, le lancer du poids, le saut en hauteur, le 200m sprint, le saut en longueur, le lancer du javelot et un 800m.

Au terme des 2 jours de compétitions, les gagnants sont déterminés par un système de points cumulés lors des 7 épreuves. Avec ses 3931 points, elle s’empare d’une identification «Espoir Provincial». Rare sont ceux qui réussissent à avoir une identification dans trois disciplines différentes, soit le sprint, les sauts et les épreuves de combinés.