Projet éolien PPAW1 : l’audience publique se poursuit le 23 juillet

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), composée de Marie-Eve Fortin, présidente, et de Linda St-Michel, commissaire, annonce la tenue de la deuxième partie de l’audience publique sur le projet de parc éolien Pohénégamook – Picard – Saint-Antonin – Wolastokuk sur le territoire des MRC de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup par Énergie éolienne PPAW s.e.c.

La deuxième partie de l’audience publique est consacrée exclusivement à la présentation des mémoires, ainsi qu’à l’expression des opinions verbales et des suggestions sur le projet par toute personne, tout groupe ou tout organisme qui souhaitent donner leur avis à la commission d’enquête.

Cette rencontre aura lieu le 23 juillet, à 19 h, au salon Lucien-Levesque de l’Hôtel Levesque. Il est aussi possible d’y assister de façon virtuelle en direct sur le site Web et sur la page Facebook du BAPE.

COMMENT PARTICIPER?

Il y a plusieurs façons de donner son point de vue. D’abord, il est possible de s’adresser à la commission à l’occasion des séances publiques, que ce soit pour présenter un mémoire ou s’exprimer verbalement sur le projet. Afin de nous permettre de planifier les séances publiques, nous vous invitons à prendre rendez-vous avant le 8 juillet 2024 à midi en remplissant le formulaire Je parle à la commission ou en téléphonant au 1 800 463-4732.

Il est également possible de déposer un mémoire sans le présenter en séance. Rappelons qu’un mémoire est un document qui n’a aucune limite de page et qui sert à exposer des préoccupations ou des opinions sur le projet. Il permet de développer et de préciser les arguments qui soutiennent ces opinions. Celles et ceux qui souhaitent envoyer un mémoire ont jusqu’au 18 juillet 2024 à midi pour compléter le formulaire Je transmets un mémoire, ou encore, l’acheminer par la poste au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6.

La commission offre aussi l’option de lui faire parvenir un court commentaire (moins de 1 000 caractères) ou une image commentée. Pour ce faire, il suffit de remplir les formulaires Je transmets un commentaire ou Je transmets une image commentée avant le 18 juillet 2024 à midi.

Les modalités de participation ainsi que des indications concernant la préparation de votre opinion se trouvent dans les pages Je donne mon point de vue et dans la section Participer du site Web du BAPE.

OÙ CONSULTER?

L’ensemble de la documentation est disponible en version électronique sur le site Web du BAPE, où les transcriptions des séances de la première partie de l’audience et les autres documents déposés dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sont regroupés.

Les documents relatifs au dossier peuvent aussi être consultés à l’hôtel de ville de Pohénégamook et à l’hôtel de ville de Saint-Honoré-de-Témiscouata. De plus, il est toujours possible d’obtenir de l’information en communiquant avec le BAPE