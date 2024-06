Une communauté engagée à toujours faire mieux pour les enfants et les jeunes

Plus de 200 personnes ont pris part à l’Assemblée régionale des partenaires de la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent qui se tenait le lundi 17 juin à Rivière-du-Loup.

Avec en toile de fond le 20e anniversaire de la Démarche COSMOSS, une importante délégation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de la petite enfance, des milieux communautaires, municipaux et de l’emploi a été réunie autour d’un but commun : continuer d’unir les forces en présence pour le bienêtre des enfants et des jeunes du Bas-Saint-Laurent.

Le milieu politique, des organisations provinciales impliquées dans la cause des jeunes ainsi que des alliés de la première heure de la Démarche COSMOSS ont aussi participé. L’évènement a proposé des conférences et des ateliers consacrés au partage d’initiatives à succès ainsi qu’un volet reconnaissance dans le contexte des célébrations du 20e anniversaire.

En début de journée, l’économiste Pierre Fortin a souligné l’importance des investissements en petite enfance et leurs retombées bénéfiques sur le parcours de vie d’une personne, de l’enfance à l’âge adulte, ainsi que pour l’ensemble de la société. Jean-Pierre Hotte, invité en tant que spécialiste du développement social, a quant à lui parlé de la nécessité de développer et maintenir un réseau fort autour des familles, s’agissant d’une condition d’amélioration de santé des enfants et des jeunes.

COURT-MÉTRAGE

Grâce à la collaboration des organisations engagées à COSMOSS, des centaines d’initiatives ont permis des avancées durables pour aider les familles à relever les défis qui évoluent sans cesse, notamment en matière d’éveil à la lecture, de développement du langage, de gestion du temps d’écran, de soutien à la création de jardins pédagogiques ou encore d’équilibre études-travail. C’est entre autres ce que met en lumière le court-métrage «20 ans et l’avenir devant nous», présenté en primeur lors de l’assemblée. Relatant le parcours des 20 dernières années à travers des témoignages, ce dernier sera diffusé sur les réseaux sociaux de COSMOSS.

L’évènement permettra de souligner l’importance du travail des démarches COSMOSS des huit territoires de MRC. Présents pour l’occasion, les députées et députés du Bas-Saint-Laurent ont remis aux comités locaux de coordination des certificats honorifiques de l’Assemblée nationale.

Le Comité régional de coordination COSMOSS a également remis une plaque-souvenir à près de 50 personnes impliquées depuis au moins 15 ans. Pour la présidente du Comité régional de coordination COSMOSS, Anne Duret, «ces femmes et ces hommes ont contribué à bâtir une communauté bienveillante autour des enfants et des jeunes du Bas-Saint-Laurent. Leur implication depuis toutes ces années est une source d’inspiration et démontre l'impact puissant que peut avoir un collectif engagé comme le nôtre.»

UNE SEULE ADRESSE

Cet anniversaire est aussi l’occasion de faire découvrir à un large public la mission et les initiatives réalisées depuis 20 ans, et ce, grâce à un dossier spécial à cosmoss.qc.ca/20ans. D’autres évènements auront lieu pour souligner le 20e anniversaire, dont un colloque régional en lecture en novembre prochain.