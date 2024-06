Retour du service de navettes pour cyclistes au Parc linéaire interprovincial Petit-Témis

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le retour du service de navettes gratuites pour cyclistes, au Parc linéaire interprovincial Petit-Témis. Cette mesure, implantée en 2023, permettra aux utilisateurs du sentier cyclable de se déplacer en toute sécurité dans les secteurs de Sant-Honoré-de-Témiscouata et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Le sentier cyclable demeure fermé en tout temps entre le secteur de la route Bossé, à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et l’extrémité sud de la rue Principale à Saint-Honoré-de-Témiscouata (entre les kilomètres 53 et 56 de la route 185).

Ainsi, du 21 juin au 2 septembre, à raison de cinq jours par semaine, les cyclistes pourront emprunter gratuitement le service de navettes afin de traverser cette portion du chantier. Celles-ci seront en fonction du jeudi au lundi, entre 8 h et 18 h.

Le service de navette est doté d’un siège d’appoint pour enfant et le véhicule a été adapté afin d’y accueillir les vélos électriques. De plus, le Ministère a installé la signalisation permettant de guider adéquatement les usagers du Parc linéaire interprovincial Petit-Témis et d’assurer leur sécurité.

De nouvelles interventions mineures seront réalisées à d’autres endroits sur le sentier d’ici la fin des travaux de construction de l’autoroute, sans toutefois empêcher la circulation des cyclistes. Rappelons que le service de navettes sera aussi offert pour les périodes estivales de 2025 et 2026.