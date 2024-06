Coupe d'arbres au parc du Campus-et-de-la-Cité

Des citoyens se sont inquiétés d'une récente coupe d'arbres dans le secteur du parc du Campus-et-de-la-Cité et du boulevard de l'Hôtel-de-Ville. La Ville de Rivière-du-Loup a tenu à se faire rassurante, il n’y a aucune coupe d’arbre arbitraire et non justifiée sur son territoire.

«Chaque année, il y a un grand exercice d’élagage et de coupe des arbres malades, blessés sérieusement, en fin de vie ou posant un risque pour la sécurité. C'est le cas pour ceux du parc du Campus-et-de-la-Cité et du boulevard Hôtel-de-Ville», souligne le directeur du Service des communications, Pascal Tremblay.

Ce dernier souligne que plusieurs causes possibles peuvent mener à la coupe d’arbres. Puisque la Ville n'est pas spécialiste en la matière, elle a donc mandaté Parcs Bas-Saint-Laurent pour analyser chaque arbre soulevant des doutes. «Ce sont les experts qui vont faire une analyse selon des critères objectifs et qui vont faire des recommandations quant à l’émission des permis avant qu’une coupe soit effectuée, parce que oui, il faut un permis pour toute coupe d’arbre», rappelle M. Tremblay.

L'agrile du frêne qui donne d'importants maux de tête à plusieurs municipalités au Québec n'est toutefois pas en cause dans le cas des derniers abattages. M. Tremblay ajoute que les causes de maladies ou de blessures peuvent être multiples. Ce peut être le réseau racinaire qui est endommagé, dans d’autres cas, les fondants hivernaux peuvent être en cause.

Parfois, l'anthracnose peut être responsable. Il s'agit d'une maladie causée par un champignon qui provoque des lésions nécrotiques caractéristiques, aux contours très nets, sur les feuilles, les tiges, les fleurs et les fruits. «C’est très variable, il y a une multitude de causes, mais ce n’est pas pris à la légère», ajoute le directeur du Service des communications.

Ce dernier ajoute qu'en contrepartie, les employés des Travaux publics plantent entre 125 et 150 arbres à différents endroits dans la Ville. Ces chiffres ne tiennent pas compte des plantations que Parcs Bas-Saint-Laurent effectue au nom de la Ville dans ses différents parcs et espaces verts.

La Ville de Rivière-du-Loup participe également à d'autres projets de plantation gérés indépendamment ou à des initiatives de plantation spécifiques, comme celle de l’asclépiade, une plante vivace et indigène, afin de favoriser la migration des monarques.