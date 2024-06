Démolition de l’ancienne Brasserie La Fontaine 

Une page d’histoire a officiellement été tournée au centre-ville de Rivière-du-Loup, le 17 juin. Quelques jours après la délivrance d’un permis de démolition, le bâtiment qui a autrefois abrité la Brasserie La Fontaine a été détruit.

Les travaux ont débuté vers 8 h, lundi. Quelques heures plus tard, la façade est officiellement tombée sous la force d’une pelle mécanique. Ils ne restaient alors que des ruines sur le terrain situé aux 376-378, rue Lafontaine.

Plusieurs personnes ont assisté au spectacle sur le bord de la voie publique au cours de l’avant-midi. L’opération a aussi ralenti la circulation, de nombreuses automobilistes n’hésitant pas à mettre le pied sur la pédale de frein afin de voir les travaux quelques instants.

La Ville de Rivière-du-Loup avait confirmé la délivrance du permis de démolition au début juin. Le document a été octroyé en situation d’urgence sur recommandation conjointe du Service du développement territorial et du Service de sécurité incendie. Le bâtiment était jugé dangereux et il devait être démoli dès que possible pour assurer la sécurité des voisins et des passants.

Le 11 mai dernier, soit près de huit ans et demi après le premier incendie qui a forcé la fermeture de l'établissement louperivois, le bâtiment a de nouveau été la proie des flammes. L'incendie a été considéré comme suspect.

La bâtisse était la propriété de Gestion Miya inc, menée par Stéphane Morin et d'une compagnie à numéro qui appartient à Jean Després.

Aucun détail n’a été transmis sur l’avenir du site. Les propriétaires devront toutefois suivre la procédure habituelle lorsqu’ils auront un projet de construction à présenter à la Ville. Le comité consultatif d'urbanisme devra notamment donner sa recommandation.