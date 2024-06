Entraves prochaines sur la rue Lafontaine et le boulevard Cartier

En pleine saison des travaux routiers, la Ville de Rivière-du-Loup informe la population que des entraves à la circulation apparaîtront au cours des prochains jours sur des artères importantes, soit la rue Lafontaine et le boulevard Cartier.

Des travaux de planage s’amorceront vendredi matin sur le boulevard Cartier, ce qui entraînera une fermeture partielle entre les rues Taché et Plourde. En présence de signaleurs, la circulation s’y fera en alternance sur une voie toute la journée, ainsi qu’en début de semaine prochaine, alors que l’asphaltage de ce tronçon sera réalisé.

Afin de permettre la mise en place du chantier de réfection de la rue du Rocher et du stationnement de l’église Saint-Patrice, la rue Lafontaine sera complètement fermée à la circulation à l’intersection de la rue du Rocher dès lundi matin. Les automobilistes seront temporairement dirigés vers les rues Joly et du Domaine grâce à une signalisation installée par l’entrepreneur. L’accès aux commerces et la circulation locale demeureront toutefois possibles. Cette entrave sera en vigueur pour un maximum de deux semaines.

En pleine première Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, la Ville de Rivière-du-Loup remercie les citoyens pour leur patience et invite les automobilistes à la prudence et au civisme aux abords des chantiers.