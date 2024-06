Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup célèbrent leur 40e anniversaire

Depuis déjà 40 ans, les Vieux Loups de Rivière-du-Loup redonnent aux organismes communautaires et sportifs de la région. Afin de célébrer l'anniversaire du club social, diverses activités sont organisées tout au long de l'année.

«À chaque année, Les Vieux Loups remettent en moyenne 20 000$ dans notre communauté», exprime Laval Briand, président des Vieux Loups de Rivière-du-Loup. L’organisation procède à trois remises par année, soit en mars, juin et décembre.

Depuis sa fondation en mars 1984, les Vieux Loups ont permis des retombées directes et indirectes de plus d’un million de dollars dans la communauté louperivoise. «Ça fait partie de notre fierté d’avoir atteint le montant à six chiffres», lance M. Briand.

Le club social s'engage annuellement à promouvoir des activités de financement, et à remettre aux organismes sportifs et communautaires d’ici tous les profits générés. «[Ils] nous disent qu’on fait la différence. Les montants qu’on leur donne, ce ne sont pas nécessairement des gros montants, mais ça encourage les bénévoles, et c’est une tape dans le dos», explique l’un des membres des Vieux Loups. «Notre raison d’être, c’est de contribuer à l’économie sociale du milieu pour le mieux-être de la communauté.»

Parmi tous les dons remis dans les 40 dernières années, les membres des Vieux Loups se disent particulièrement fiers d’avoir contribuer à l’installation des défibrillateurs dans les enceintes sportives de Rivière-du-Loup. «Il nous reste encore quelques patinoires extérieures à faire», ajoute M. Briand. «On est d’autant plus fiers d’avoir fait ces dons à la Ville de Rivière-du-Loup parce que le premier défibrillateur qu’on a installé c’était dans [le Centre Premier Tech], et pas longtemps après, on a sauvé une vie.»

Afin de souligner le 40e anniversaire du club social, les Vieux Loups souhaitent remettre une somme de 40 000$, laquelle sera distribuée aux organismes qui présenteront des projets structurants, soit d’acquisition, d’aménagement et/ou de remplacement d’équipement. «Le but est d’avoir un impact significatif dans la communauté», exprime Laval Briand. «Le coût de réalisation d’un projet peut être de 5 000$, 10 000$, mais on peut aussi faire un projet uniquement avec le 40 000$ […] Ça peut être un seul versement, ou quatre projets de 10 000$, selon la demande.» La date limite pour présenter un projet est le 30 aout 2024. Les projets sélectionnés seront annoncés le 30 septembre 2024. L’organisme ou les organismes communautaires ou sportifs devront alors s’engager à réaliser l’investissement avant le 30 mars 2025.

Le tournoi de golf annuel des Vieux Loups, qui rassemble en moyenne plus de 200 joueurs par année, se tiendra le vendredi 2 aout prochain au Club de golf de Rivière-du-Loup. «C’est un événement qu’on fait depuis 35 ans […] C’est le plus gros tournoi de golf qui est présenté à Rivière-du-Loup», mentionne M. Briand. Cette année, le président d’honneur de l’événement sera André Morneau, président du Groupe Morneau. Sous le thème «Survivor», les participants devront également relever un défi de huit minutes de connaissances et d’habiletés, à la fin du tournoi. La finale aura lieu en soirée.

Le club social présentera aussi un match de hockey impliquant les Anciens Canadiens de Montréal. Ce dernier aura lieu le samedi 19 octobre prochain à 14 h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. «L’objectif, c’est de remplir l’aréna», précise Guy Thériault, l’un des organisateurs. Déjà 2000 billets sont en circulation.

«Présentement, on est rendu à la sélection des joueurs […] On a près de l’équivalent d’une équipe. Il faut avoir un certain calibre. Des gars de 35 ans et plus qui représente la région, et qui sont prêts à s’impliquer dans l’activité», ajoute M. Thériault. La partie sera d’ailleurs suivie de rencontres avec les joueurs. Discussions, photos et autographes sont donc à prévoir.

Enfin, une «fête des retrouvailles» aura lieu en mars 2025. «On va clôturer l’année en organisant une rencontre de tous les anciens Vieux Loups et les membres actuels», conclut Laval Briand. La date exacte de reste à déterminer.